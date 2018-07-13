Deja solo domicilio una hora y ladrones entran a robar

Los amantes de lo ajeno no perdonan y aprovechan que una vivienda en el sector Año 2000 estaba sola para ingresar a robar.

Elementos policíacos tomaron conocimiento de un robo el cual fue reportado al sistema de emergencias 911.

El hurto se suscitó sobre la calle Pomelo, la dueña manifestó llamarse Cinthia N. de 30 años quien comentó que salió por espacio de una hora.

Cuando regresó detectó que la puerta del patio estaba dañada, así mismo revisó sus pertenencias y le faltaba la cantidad de 800 pesos y dos teléfonos celulares.

No sospecha de nadie, por lo que acudirá a formalizar la denuncia correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables.

Se solicitó la presencia de personal de servicios periciales para que revisaran la vivienda en busca de huellas de los ladrones o evidencia que aporte información.

Ya se realizan investigaciones por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal a fin de dar con el paradero del o los presuntos ladrones.

Como el robo se cometió durante la madrugada ningún vecino observó a los ladrones ni escucharon ruidos en la vivienda de la joven mujer afectada.