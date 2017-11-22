Dejan sin sonido escuela primaria

Ladrones robaron el equipo de sonido de la escuela primaria José Manuel Maldonado, misma que se ubica en la colonia La Hacienda, los responsables forzaron la puerta de la dirección para poder ingresar.

Alrededor de las 08:30 horas de este martes, se reportó un robo a institución educativa al sistema de emergencias 911.

Elementos policiacos se trasladaron a la escuela ubicada sobre la calle Fructuoso García en el sector La Hacienda.

Los presuntos responsables dañaron la puerta principal para poder ingresar, una vez en el interior sustrajeron una bocina amplificada, dos micrófonos, una extensión eléctrica y la cantidad de mil 200 pesos.

No se sospecha de nadie pero todo indica que fueron dos las personas que cometieron el hurto en este plantel educativo.

Se esperará a que se formalice la denuncia respectiva para integrar la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.

De igual forma acudiría personal de servicios periciales a fin de detectar huellas de los ladrones o posibles evidencias que permitan identificar a quienes cometieron el robo, el área se revisará para buscar la presencia de cámaras y tratar de obtener más información sobre los presuntos ladrones.