Dejó llave puesta en camioneta

Por andar a la carrera por que se le hizo tarde para el trabajo, deja la llave puesta y al concluir labores ya no estaba la camioneta en el estacionamiento de la empresa Rassini.

Aproximadamente a las 05:00 horas, se reportó un robo de vehículo al sistema de emergencias 911.

Elementos policiacos se trasladaron al sector Bravo para tomar conocimiento; en el estacionamiento de la empresa antes mencionada se entrevistaron con el afectado.

Se trata de José Adrián Ramos Ortega de 24 años, dijo que se le había hecho tarde para el trabajo por lo que se trasladó de inmediato.

Dejó la unidad en el estacionamiento e ingresó a la empresa, al concluir el turno salió y la camioneta ya no se encontraba.

Se trata de una Chevrolet Blazer color blanca modelo 96, con placas de circulación 443-RCF-2 del estado de Coahuila.

El propietario dijo que por andar a la carrera dejó puesta la llave, eso aprovechó el ladrón para llevársela del estacionamiento.

Quedó en acudir a formalizar la denuncia en contra de quien resulte responsable al edificio de la Fiscalía General del Estado para que iniciaran con las investigaciones.