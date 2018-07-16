Denuncian abuso sexual cometido contra una menor de 9 años

La pequeña refirió que un vecino le había hecho tocamientos, los hechos se suscitaron en la colonia Lázaro Cárdenas y ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Se integra una carpeta de investigación por un delito de abuso sexual, se formalizó una denuncia y ya se realizan investigaciones.

Cabe mencionar que de acuerdo a los testimonios recabados, el delito se cometió hace aproximadamente una semana.

La víctima de tan solo 9 años, dijo que estaba jugando con otro menor en su domicilio cuando llegó un sujeto mayor de edad.

Le hizo tocamientos en sus partes íntimas, por lo que por temor la pequeña no había dicho nada a su madre.

Al momento el caso se encuentra en etapa de investigación, el Ministerio Público recaba medios de prueba en base a la querella que fue presentada.

El presunto responsable está plenamente identificado, por lo que sería citado a comparecer o bien se solicitaría un mandamiento judicial para lograr su arresto.

Por tratarse de una menor de edad la víctima, el delito se agrava en contra del presunto responsable, las investigaciones se están realizando y la policía realiza la búsqueda del sujeto señalado.