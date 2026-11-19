PIEDRAS NEGRAS, COAH: La investigación por el robo de cobre en la Región Norte Uno derivó en la detención de un hombre, quien fue sorprendido con material metálico y herramientas que presuntamente utilizaba para cometer la sustracción.

Detención del sospechoso

De acuerdo con Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, agentes de la Agencia de Investigación Criminal atendieron información recibida mediante denuncias anónimas y lograron ubicar al sospechoso antes de que escapara del sitio.

Al momento de la intervención, el hombre llevaba cable de uso rudo, diversa pedacería de cobre y un costal para transportar los objetos. También le fue asegurada una pulidora, que presuntamente empleaba para cortar el metal.

Material asegurado y posibles vínculos

Tras su captura, quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones y la integración de la carpeta correspondiente. La Fiscalía buscará establecer si también está relacionado con un reporte anterior por la sustracción de cable de cobre y un aparato electrónico.