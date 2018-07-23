Detiene a dos por venta clandestina de cerveza

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento y lograron la detención de dos personas del sexo masculino, así como aseguraron varias bebidas alcohólicas que los sujetos intentaban vender de forma clandestina, los dos sujetos fueron detenidos en acciones por separado.

El primero de ellos fue detenido mientras intentaba vender un 12 de cerveza, esto en un domicilio de la calle Rey Alejandro de la colonia Villa Real, la persona fue detectada por elementos policíacos y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El segundo caso se dio en la calle Laredo de la colonia ISSSTE, donde se detectó a una persona que intentaba vender un cartón de cervezas, por lo que fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos de nombre José Luis N de 27 años y Ricardo Daniel N de 32 años de edad, respectivamente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público el cual resolvería la situación legal de cada uno de ellos.