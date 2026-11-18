PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado buscará llevar a proceso a Luis Ángel N., quien fue detenido por su probable participación en una agresión sexual contra una adolescente de 15 años, en el municipio de Hidalgo, Coahuila.

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que la captura fue resultado de las investigaciones realizadas después de que la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Detalles de la detención

A partir de esa querella, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación y efectuó diversas diligencias para documentar los hechos. Los resultados permitieron solicitar ante la autoridad judicial una orden de aprehensión, que posteriormente fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Con el mandamiento cumplimentado, el señalado quedó bajo disposición de las autoridades para enfrentar el procedimiento penal correspondiente.

Valdez explicó que el caso continuará ante un juez de control, quien encabezarà la audiencia inicial en la que se expondrán los señalamientos y se formulará la imputación contra el detenido.

Proceso judicial y acusaciones

La representación social pretende obtener la vinculación a proceso, al sostener que cuenta con elementos de investigación para respaldar la acusación.

El coordinador de Ministerios Públicos resaltó que este tipo de casos requiere especial atención por la gravedad de los hechos y porque la presunta víctima es menor de edad.

Será durante la audiencia cuando se determine la situación jurídica de Luis Ángel N., sin que los señalamientos en su contra impliquen, por ahora, una declaración de culpabilidad.