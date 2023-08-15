Detienen a migrantes ofensores sexuales

EAGLE PASS TX. - Dos migrantes fueron asegurados en la ciudad de Eagle Pass al tener registro como ofensores sexuales, y estar relacionados a la indecencia cometida con un niño.

La detención de estos dos migrantes se dio, una vez que cruzaron de forma ilegal el río Bravo por las fronteras de Piedras Negras- Eagle Pass con otro grupo de indocumentados, en un principio serían deportados de forma inmediata.

Su historial se descubrió cuando fueron procesados; en este caso previo a que sean deportados, enfrentan una situación legal que conlleva a una sanción más estricta, según señala la agencia federal.

“La seguridad fronteriza es primordial para mantener a los delincuentes como éstos fuera de nuestros vecindarios y lejos de las familias”, señalaron las autoridades texanas.

En un segundo caso en las instalaciones del Puente Internacional número 01 fue asegurado una persona identificada como Felipe Moreno de 60 años, al contar con una orden de detención por delitos sexuales.

Dicha persona cruzaba de Piedras Negras a Eagle Pass cuando fue detenido por los agentes federales, luego de revisar sus datos, el hombre fue asegurado por cargos de no registrarse debidamente como ofensor sexual, los cuales deben de cumplir ciertos requerimientos ante la ley.