Detienen a militar por agredir a mujer y a taxista

Jonathan Cristian N. de 38 años de edad y efectivo del Ejército Mexicano, fue detenido por elementos policiacos después de sostener una riña con una mujer y agredir al chofer de un taxi, ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Al C4 Piedras Negras se reportó una riña en donde referían que un taxista estaba siendo agredido a golpes.

Elementos de la Policía Preventiva municipal se movilizaron al cruce de bulevar República con prolongación República.

En dicho crucero se encontraba estático un taxi, así mismo una pareja sosteniendo una fuerte riña en plena vía pública.

Los uniformados arrestaron a Jonathan Cristian N. quien se identificó como efectivo activo del Ejército Mexicano con destacamento en esta ciudad.

Además la fémina fue identificada como Yajaira N. de 21 años de edad, quien comentó que lo iba acompañando a bordo del taxi.

Al parecer ambos se encontraban en estado inconveniente, por lo que empezaron a discutir para después pasar a los golpes dentro de la unidad de transporte.

El chofer les pidió que descendieran y se retiraran, sin embargo de igual forma fue agredido a golpes por el militar y la joven mujer.