PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una pareja fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que presuntamente le encontraran diversas dosis de narcóticos cuando viajaba en un vehículo en el sector Villa de Fuente.

Los detenidos fueron identificados como Zenaido N., de 60 años, y San Juanita N., de 58, quienes se desplazaban en un automóvil Ford Grand Marquis.

Detalles de la detención

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, en el cruce de las calles Niños Héroes y De la Fuente, donde los agentes les marcaron el alto para realizar una revisión.

Durante la inspección localizaron varias dosis de una sustancia con características de cristal, marihuana y otros narcóticos, por lo que aseguraron la unidad y detuvieron a sus ocupantes.

Sustancias aseguradas

El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, informó que ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por hechos que la ley señala como delito de posesión de narcóticos.

Añadió que la autoridad cuenta con un plazo de 48 horas para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas los análisis de las sustancias aseguradas, a fin de determinar el tipo y las cantidades de droga.