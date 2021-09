DICE MÉDICO, NO AL ABORTO "LEY QUE OPRIME VIDA, NO ES JUSTA"

“Soy médico ginecólogo, estoy en contra del aborto y eso no solo lo baso en un fundamento social o religioso, si no en un principio científico, la óptica de un médico es en favor de la vida”, aseguró Carlos Daniel Martínez.

El reconocido ginecólogo mencionó que no juzga a las mujeres que abortan, pero consideró que en muchas ocasiones las pacientes están confundidas por la presión social.

“Yo creo que todo poder opresivo en que hay un opresor y un oprimido, nunca va a triunfar, siempre va a triunfar la libertad y la vida, tengo pacientes de todas las edades que vienen con problemas y nuestro deber orientarlas”.

Mencionó que como médico se deben dar opciones seguras y en pro de la vida.

“Sabemos científicamente que la vida empieza desde que se unen los gametos, el genoma humano empieza desde que se une el ovulo y esperma, no se ha formado una cabeza, pero ya tenemos definido genéticamente hasta el color de los ojos”.

“Por el lado médico no se justifica abortar para proteger a la madre, ya que hay más muertes maternas por hemorragias, infecciones, preclamsias derivadas del aborto ¿qué estamos haciendo para frenar eso?”.

Reconoce que siempre habrá criterios bajo los que se justifique tomar otras medidas, pero en esos casos ya será un comité medico el que decida lo mejor para la paciente.

“Aquí hay un oprimido y un opresor, que no nos impongan una ley para oprimir la vida, no se me hace justo”.

Agregó que como médico no aprueba de manera abierta el aborto, ya que las consecuencias para las mujeres son más graves, como hemorragias e inevitablemente la depresión e incluso que ya no puedan concebir cuando realmente quieran hacerlo.