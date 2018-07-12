Discute con vecino y termina lesionado por arma punzo cortante

Artemio Álvarez Garza de 62 años de edad, resultó lesionado después de ser agredido por un vecino con arma blanca, luego de sostener una fuerte discusión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un reporte de una persona lesionada por arma punzo cortante.

Los policías se trasladaron a la calle Fuente en el sector González, en el lugar se encontraba el sexagenario quien presentaba heridas ocasionadas por arma blanca.

Al ser cuestionado dijo que había sostenido una fuerte discusión con un vecino, después pasaron a los golpes y el sujeto sacó un cuchillo logrando herirlo.

El agresor no fue detenido pero está plenamente identificado, por lo que el ofendido formalizará la denuncia correspondiente.

Álvarez Garza fue atendido y trasladado a un hospital para valoración médica, presenta heridas en tórax y en un brazo.

Su estado de salud se reporta estable, sin embargo quedará internado para estar en observación médica.

En base a la querella se efectúan investigaciones a fin de citar a comparecer a la persona que aparece como responsable de ocasionar las lesiones al vecino, aparentemente tienen problemas personales hace tiempo y eso fue motivo de la riña.