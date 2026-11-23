PIEDRAS NEGRAS, COAH: la Fiscalía General del Estado busca identificar a dos hombres que, durante la madrugada de este lunes, irrumpieron en una tienda OXXO de la carretera federal 57 y sometieron al empleado para apoderarse de mil 800 pesos.

El delegado de la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que la Agencia de Investigación Criminal recibió el reporte del asalto y comenzó las indagatorias para ubicar a los responsables.

Detalles del asalto en OXXO

El establecimiento se encuentra a la altura de la colonia El Jardín, en el tramo carretero Piedras Negras-Nava. Según los primeros datos, los individuos llegaron con el rostro cubierto y ropa oscura; después de solicitar agua, aprovecharon que el trabajador estaba solo para amenazarlo.

Uno de ellos llevaba un tubo metálico y el otro advirtió que tenía un cuchillo o una navaja, aunque no llegó a sacarlo. Con esas amenazas obligaron al joven, de 20 años, a entregar el efectivo de la caja registradora.

Tras conseguir el dinero, los dos hombres abandonaron el negocio y escaparon. La activación del botón de pánico permitió solicitar la intervención de las corporaciones de seguridad.

Investigación en curso

Rodríguez Ríos indicó que los investigadores cuentan con información inicial y analizan los videos del establecimiento para obtener mayores elementos que permitan reconocer a los presuntos responsables. Entre las posibilidades sobre su identidad se contempla que pudieran encontrarse en situación de calle o ser migrantes, sin que exista todavía una confirmación.

Añadió que el fiscal general, Federico Fernández Montañez, instruyó dar seguimiento al caso hasta esclarecer el robo y presentar ante un juez de control a quienes resulten responsables.