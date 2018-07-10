Ebrio sujeto provoca choque

El martes por la tarde, un sujeto que manejaba en estado de ebriedad provocó un choque en el cruce de la avenida Carranza y el par vial Román Cepeda, esto al no respetar la luz roja del semáforo que se encuentra en dicho cruce.

Afortunadamente en el percance no se presentaron personas lesionadas, solo daños materiales en las unidades participantes, por lo que no fue requerida la presencia de los paramédicos.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos e hicieron la detención del responsable del accidente, ya que se encontraba bajo los influjos del alcohol, los mismos oficiales comentaron que el accidente se suscitó cuando el conductor de un automóvil Mazda no respeta la luz roja en el cruce de Román Cepeda y avenida Carranza e impacta a un automóvil Chrysler causando solo daños materiales.

Cómo responsable del choque, quedaba Carlos Romero García, quién manejaba un automóvil marca Mazda Tribute color café, la afectada responde al nombre de Lluvia Yadira Rivera Mendoza, quien conducía un automóvil marca Chrysler Sebring color gris el cual sufrió daños materiales en su costado izquierdo.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público, ya que el responsable fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad y sería el Ministerio Público el que determine su situación legal.