Embisten a motociclista

Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Alrededor de las 13:00 horas se registró un accidente automovilístico sobre la calle Adolfo López Mateos cruce con avenida Monterrey, en la colonia las Fuentes.

En el lugar un motociclista fue impactado por una camioneta tipo Pick Up Toyota, los cuales no tuvieron precaución al momento de ir circulando por dicha avenida, resultando lesionado en diversas partes del cuerpo, y con algunas heridas de gravedad, el joven, el cual es un menor de edad y no cuenta con licencia