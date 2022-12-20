Emiten alerta por billetes falsificados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante el fin de semana se detectó la circulación de billetes falsos de 500 pesos en 2 negocios locales, además trascendió extraoficialmente que, en una gasera hubo pérdidas en el mes de diciembre debido a 4 de estas “copias” durante el corte.

El presidente de la Cámara de Comercio, Héctor Rodríguez advirtió de lo sucedido en los dos comercios, pero afortunadamente el personal los detectó gracias a que son debidamente capacitados, y no procedió la operación de compra, dejando afectaciones al portador.

Hasta el momento no se tiene registro de denuncias por esos hechos, por lo que pide a los comerciantes mantenerse alerta, y sugiere capacitar al personal para detectar estos billetes apócrifos y evitar una compra fraudulenta que les genere pérdidas de consideración.