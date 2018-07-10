En agosto juicio oral contra el Padre Meño

El próximo mes de agosto se estaría realizando el juicio oral en contra del sacerdote Juan Manuel Riojas acusado por un delito de violación en agravio de un exseminarista.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se emitió un recurso de apelación en la audiencia intermedia debido a unas pruebas que fueron presentadas.

En los próximos días se estaría definiendo cuando se efectuaría la audiencia del juicio oral en donde se busca que se gire una sentencia condenatoria en contra del padre “Meño”.

De lograrse la sentencia por tratarse de un delito grave, el imputado no obtendría ningún tipo de beneficio.

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Sin embargo se tiene que esperar a que se fije la fecha para el juicio oral en contra del sacerdote Juan Manuel Riojas.

El padre fue acusado cuando era rector del seminario de Piedras Negras por en ese entonces un joven seminarista.

La víctima refirió que fue abusado sexualmente por el sacerdote, desde hace varios meses se ha estado a la espera de una resolución, ya que el presunto responsable fue dejado en prisión preventiva durante varios meses y se espera que el caso concluya.