En completo estado de ebriedad mujer intenta quitarse la vida

Julissa N. de 36 años, intentó suicidarse dentro de su domicilio en el sector Cumbres, se encontraba ebria y en estado de depresión, por fortuna no logró su cometido y terminó en un hospital.

Al sistema de emergencias 911 se reportó una tentativa de suicidio sobre avenida Las Torres en la colonia antes mencionada.

Elementos policíacos acudieron a tomar conocimiento, de igual forma se solicitó la presencia de una ambulancia.

Paramédicos le brindaron atención a la dama la cual se encontraba en estado de ebriedad, así mismo familiares refirieron que había ingerido diversas pastillas desconociéndose de qué tipo.

La mujer padecía problemas de depresión debido a problemas, por lo que intentó escapar por la puerta falsa.

Fue atendida y posteriormente trasladada a la clínica 11 del IMSS en donde quedó internada para estar bajo observación médica.

Por fortuna su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro, cabe mencionar que en los últimos días se han registrado varios casos de intento de suicidio por parte de mujeres.

En la mayoría de los reportes se ha indicado a los elementos policíacos que los motivos han sido por problemas depresivos.