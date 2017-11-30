En enero concluye investigación en caso del padre "Meño"

En enero del año 2018 concluirá el plazo de investigación complementaria en el caso del padre Juan Manuel Riojas acusado de abuso sexual, posteriormente seguirá el proceso judicial durante un par de meses hasta que se dé un veredicto final.

El padre “Meño” como es conocido dentro de la iglesia, fue detenido después de estar varios meses prófugo de la justicia.

Acompañado de su abogado particular y de familiares, se entregó a las autoridades de la que era Procuraduría General de Justicia del Estado.

Fue arrestado debido a que contaba con una orden de aprehensión, la cual fue girada en su contra por el delito de violación en agravio de un seminarista.

Fue presentado ante el juez de control e inició el proceso judicial, en una maratónica audiencia que duró más de 12 horas, fue vinculado a proceso.

El juez otorgó la prisión preventiva y además dio un plazo de tres meses en días hábiles para efectuar la investigación complementaria.

Ahora seguirá dicho proceso judicial en donde se estarán aportando más medios de prueba por parte de la defensa y del Ministerio Público, hasta que el juez de un veredicto.