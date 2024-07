Encuentran a ex tesorera acusada de malversación en Secundaria Técnica 84

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La ex tesorera de la Escuela Secundaria Técnica 84, Cecilia N, quien está acusada de malversar 200 mil pesos provenientes de un programa de apoyo federal destinado a la institución educativa, ha sido localizada. Santiago de Jesús Espinoza Eguia, coordinador de ministerios públicos, informó que la oficina de mediación ha emitido un citatorio para que Cecilia N comparezca y declare sobre los hechos.

Espinoza Eguia detalló que la mediación busca llegar a un acuerdo con las personas afectadas por la presunta malversación. La ex tesorera deberá presentarse en los próximos días. En caso de que Cecilia N no asista a la citación o no se logre un acuerdo satisfactorio, la denuncia procederá y se solicitará la emisión de una orden de aprehensión en su contra, advirtió el coordinador de ministerios públicos.