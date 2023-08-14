Encuentran cadáver en descomposición frente al IMSS.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la tarde del lunes fue hallado una persona sin vida y en avanzando estado de descomposición, en un lote baldío enfrente de la Clínica 11 del Seguro Social, sobre la avenida Mendoza Berrueto.

Fueron las ciudadanos que transitan por el lugar quienes dieron aviso a las autoridades; se trataba de un cuerpo del sexo masculino que se encontraba boca abajo sobre el terreno y con quemaduras por la larga exposición al sol.

Hasta el momento no se ha logrado identificar el cuerpo debido a que no portaba alguna identificación entre sus pertenecías; solo portaba un pantalón de mezclilla deteriorado.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. El occiso fue llevado a la SEMEFO de la localidad para realizarle la necropsia de ley y así determinar las causas de la muerte.