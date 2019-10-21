Encuentran cadáver en domicilio

NAVA, COAH. - Gonzalo Muñoz Guadalajara de 23 años, fue localizado muerto en el interior de su domicilio ubicado en el municipio de Nava, utilizó una soga para ahorcarse y ya llevaba dos días de haber fallecido.

La Policía Municipal dio a conocer que la madrugada del domingo se recibió un reporte de que dentro de una vivienda se encontraba una persona sin vida.

Elementos de la corporación acudieron a la calle Primavera entre De La Fuente y Acuña, de acuerdo a la información recibida fue un reporte anónimo el que alertó sobre la presencia de un muerto.

Dentro de la casa fue localizado un cuerpo el cual presentaba un avanzado estado de descomposición.

El área fue acordonada de inmediato para dar aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo a los datos proporcionados la persona del sexo masculino estaba colgada con una soga al interior de la propiedad.

Sin embargo, ya tenía dos días de muerto, el área fue fijada por personal de servicios periciales ordenándose posteriormente el levantamiento del cuerpo.

Se le trasladó al Servicio Médico Forense para que el médico legista le practicara la autopsia para conocer la causa de la muerte.

Todo hace indicar que se trata de un suicidio, ya que estaba colgado con una soga atada al cuello al momento de efectuarse el hallazgo.

De todas formas, la Fiscalía General del Estado realiza ya las investigaciones correspondientes y el Ministerio Público integrará la carpeta.