TRAGEDIA: Encuentran SIN VIDA a trailero dentro de PIPA de gasolina

Piedras Negras, Coah. - Un trágico accidente laboral ocurrió en una empresa dedicada al autotransporte, ubicada entre los límites de Piedras Negras y Nava. Un empleado perdió la vida mientras realizaba tareas de limpieza dentro de una pipa de gasolina.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar al hoy occiso. Compañeros de trabajo señalaron que no tenían información acerca de la persona, pues al no presentarse a su turno, sus colegas comenzaron a buscarlo. Al revisar la pipa que debía limpiar, encontraron la escotilla cerrada. Al abrirla, descubrieron el cuerpo sin vida de Maldonado.

Las primeras investigaciones señalan que el fallecimiento pudo haber sido causado por la inhalación de gases tóxicos dentro de la pipa.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la SEMEFO de la ciudad, donde se le realizará la necropsia de ley para determinar las causas reales de la muerte, además de iniciar con los trabajos para su pronta identificación.