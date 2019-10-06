Enésimo asalto en despoblado

Una mujer de nombre Marisol N. de 37 años, fue víctima de un asalto cuando caminaba a su trabajo a la altura de la colonia Don Antonio, el responsable la estrelló contra una barda para después robarle la cantidad de 500 pesos.

Luis Humberto García, comisario de la Policía Preventiva Municipal, comentó, que la noche del sábado se reportó un robo con violencia a persona.

Indicó que los hechos se suscitaron sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño a un costado de una gasolinera.

Señaló que los uniformados se entrevistaron con Marisol N. de 37 años, quien presentaba una lesión en el rostro.

Refirió que iba caminando con dirección a su trabajo en un hotel situado sobre el transitado libramiento.

Argumentó que repentinamente le salió al paso una persona del sexo masculino el cual la agarró a la fuerza y la estrelló contra una barda provocándole una lesión en el rostro.

Manifestó que el individuo le arrebató su bolso para sacar de su interior la cantidad de 500 pesos, el sujeto se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Mencionó, que se realizó una búsqueda en los alrededores por parte de los policías municipales no siendo posible su localización, ya que la afectada no logró observar características.

Agregó que la dama fue trasladada a la clínica 79 del IMSS para que recibiera atención médica por la lesión sufrida al momento de ser asaltada.