ENTREGA PILY VALENZUELA BULEVAR CONSTANT DERBEZ

NAVA, COAH.- Cumpliendo un compromiso de campaña, la presidenta municipal de Nava, Pily Valenzuela Gallardo encabezó la inauguración del libramiento Constant Derbez Torres, a beneficio de más de cinco mil habitantes de diversas colonias.

Con una inversión de 4.5 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se agilizará el tráfico vehicular hacia el bulevar Ramón Cerda, además de conectar a los habitantes de alrededor de 4 colonias.

“Estoy muy contenta de poder inaugurar este libramiento que era solicitado por más de cinco mil habitantes de las colonias manantial, camino real, 2 de agosto y Luis Donaldo Colosio ya que se podrá desfogar el tráfico vehicular que se tenía en las calles 5 de mayo, Padre de las Casas y colonia 2 de agosto donde transita transporte de personal y proveedores en camiones”, agregó.

Detalló que la obra comprendió trazo y nivelación del terreno; construcción de base hidráulica, carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor en 950 metros lineales, colocación de violetas reflejantes, además de colocación de 15 luminarias LED.

“Estoy cumpliendo este compromiso con mucho orgullo y alegría, este sector tendrá crecimiento ordenado de área industrial, comercial y habitacional, agradecemos a la familia Derbez que realizó la donación de la superficie para realizar este bulevar en su primera etapa”, señaló.