Es un mal referente el aumento salarial

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El licenciado Isidro Tadeo Vargas Pérez, experto en la materia Laboral, señaló que la decisión de aumentar el salario mínimo solamente provoca una vida cara.

La Comisión Nacional de salarios mínimos dictaminó un veinte por ciento de incremento en el salario mínimo durante el 2023, tanto el interior como en la zona fronteriza.

“En mi criterio personal no es un beneficio para el trabajador un aumento tan grande en un incremento alto al salario es un punto de referencia para que los productos y servicios aumenten en proporción.” señaló Vargas Pérez.

Estos aumentos son engañosos, ya que en promedio la fuerza trabajadora está costeando una vida cara, por lo que es un mal referente que haya un incremento tan elevado, ya que los servicios, productos y todo lo que es utilizado día con día también aumenta en proporción.

El aumento bruto del 20 por ciento en los salarios mínimos se divide en 10 por ciento constituye directamente al salario y el otro 10 por ciento corresponde al MIR (Monto Independiente de Recuperación) para efectos legales o jurídicos el aumento salarial es de 10 por ciento solamente.