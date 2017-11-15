Esperan denuncia de joven golpeado por policías

Denuncia en contra de Policías Municipales acusados de golpear a una persona, será presentada por escrito.

Gabriela Palomo Roque del Ministerio Público de la agencia de responsabilidades, refirió que la mañana del lunes fue atendida una persona.

Refirió al comparecer que había sido golpeado por varios elementos de la Policía Preventiva Municipal.

La víctima responde al nombre de Guillermo Ariel Padilla Ortiz, quien presenta lesiones visibles en el rostro y en el cuerpo.

Era acompañado por un abogado particular el cual lo está asesorando, refirió que la querella sería presentada por escrito en la presente semana.

Por lo pronto se le otorgó al ofendido un pase con el médico legista para que lo valorara y diera a conocer el tipo de lesiones que presentaba.

Una vez que se reciba la querella respectiva, se procederá a solicitar información a la Policía Preventiva Municipal.

Así mismo se estaría buscando citar a comparecer a los elementos que participaron al momento de la detención de esta persona, ya que argumenta que lo detuvieron por una falta administrativa para después golpearlo.