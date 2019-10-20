Esposa le perdona golpiza a marido

Una mujer resultó lesionada después de ser agredida a golpes por su esposo, en hechos suscitados en la colonia Valle Oriente, desafortunadamente la afectada no quiso proporcionar datos argumentando que no era su deseo presentar denuncia.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que la noche del sábado se reportó un caso de violencia familiar sobre la calle Colorín.

Indicó que una unidad de la corporación acudió a la dirección proporcionada al sistema de emergencias 911.

Señaló que los elementos se entrevistaron con una persona del sexo femenino, la cual presentaba lesiones visibles en el rostro y cuerpo.

Comentó que se solicitó la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja para que paramédicos la atendieran.

Refirió que la revisión fue en el interior del domicilio, por lo que no fue necesario trasladarla a un Hospital a petición misma de la mujer golpeada.

Argumentó que su esposo la había golpeado después de sostener una fuerte discusión pero que no era su deseo presentar cargos.

Manifestó que tampoco quiso proporcionar generales a los elementos de la Policía Preventiva Municipal, por lo que procedieron a retirarse.

Mencionó que los oficiales no podían obligarla a denunciar a su esposo, ya que se encontraba dentro de la casa.

Agregó que desafortunadamente siguen presentándose casos así donde las mujeres son víctimas de agresiones físicas por parte de sus maridos y al final de cuentas deciden no presentar cargos.