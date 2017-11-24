Estadísticas de la Fiscalía General del Estado revela 47 asaltos

Se tiene un registro de un total de 47 asaltos cometidos a negocio en lo que va del año y no 67 como han estado manejando diversos medios de comunicación, reveló Gerardo Márquez responsable de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario indicó que la estadística es la registrada en el C4 Piedras Negras, ya que en esta dependencia es donde se reciben todos los reportes.

En el resto de los casos no se reportó un robo de dinero o mercancía de mayor magnitud, aunque no quiere decir que no se están realizando investigaciones.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal están abocados en las labores de indagación a fin de esclarecer todos y cada uno de los asaltos.

Existen avances significativos en las carpetas de investigación, así mismo se han estado girando órdenes de aprehensión mismas que se están cumplimentando.

Se tiene información que revela que son varias las personas que han estado participando en esta serie de asaltos o robos con intimidación a las personas.

La denuncia es muy importante para poder avanzar con las labores de investigación por parte de la Agencia de Investigación Criminal Piedras Negras.