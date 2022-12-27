Exhiben a taxista por cobro excesivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Por trasladar a un usuario de la colonia Montes a la San Joaquín, un taxista y su acompañante, pretendían cobrar 180 pesos, más del doble de lo que el tabulador local refiere, por lo que el afectado decidió exponerlos en las redes sociales.

Cabe destacar que fue la acompañante del taxista quien inició el conflicto, por lo que el usuario empezó a grabarlos, ya que ella exigía la tarifa de 150 pesos, por un viaje de no más de 70, situación que se ha denunciado en reiteradas ocasiones.

“¿Cuánto me vas a cobrar entonces?”, pregunta el usuario, “150 pesos”, responde la acompañante.

El usuario al sorprenderse por la cantidad de la tarifa, argumentó que un inicio le cobraba 180 pesos, pero que después se ‘rebajaron’ a 150, señalando el abuso por parte de la unidad ST-553 de la base de taxis ‘Canales’.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón, indicó que se hizo llegar el video al director de transportes para que se tomen cartas en el asunto, ya que este tipo de irregularidades no se pueden dejar pasar por alto.

Cabe señalar que otra de las reglas de transporte público es que los taxistas porten uniforme y un tarjetón para identificar al chofer, sin embargo, taxistas de distintas concesiones no cumplen con este requisito.

“Aquí lo que se tiene que investigar es el tema del cobro y de los comportamientos por parte de los operadores del servicio, no por ser concesionarios tienen atenciones, tanto uno como otro tienen responsabilidad”, señaló el secretario.