Exhortan a prevenir los problemas respiratorios

Allende, Coah.- El departamento de la salud en Allende, a cargo del titular Mario Nakasima Triana, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y cuidarse de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal.

“Es probable que por los cambios de temperatura exista un rebrote de COVID-19, además estamos en temporadas de reuniones con familiares por las fiestas decembrina, por lo que es importante estar al tanto de la salud y en caso de presentar algún síntoma es recomendable acudir a un centro hospitalario para atenderse”, declaró el titular.

El municipio de Allende hace unas semanas obtuvo el primer lugar de casos activos de COVID-19 a nivel estado, es por ello la importancia del cuidado de la salud en esta temporada invernal.

“Siempre hemos contado con el apoyo y respaldo del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, quién ha girado instrucciones para seguir apoyando el cuidado de adultos mayores y niños, los cuales son la parte de la población más vulnerable ante alguna enfermedad respiratorio”, finalizó.