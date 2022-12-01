Contactanos
Exhortan a prevenir los problemas respiratorios

El departamento de la salud en Allende, a cargo del titular Mario Nakasima Triana, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y cuidarse de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal.

Por Alberto Ibarra - 01 diciembre, 2022 - 01:32 a.m.
Aumentan las recomendaciones para el cuidado de la salud de enfermedades respiratorias.
“Es probable que por los cambios de temperatura exista un rebrote de COVID-19, además estamos en temporadas de reuniones con familiares por las fiestas decembrina, por lo que es importante estar al tanto de la salud y en caso de presentar algún síntoma es recomendable acudir a un centro hospitalario para atenderse”, declaró el titular.

El municipio de Allende hace unas semanas obtuvo el primer lugar de casos activos de COVID-19 a nivel estado, es por ello la importancia del cuidado de la salud en esta temporada invernal.

“Siempre hemos contado con el apoyo y respaldo del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, quién ha girado instrucciones para seguir apoyando el cuidado de adultos mayores y niños, los cuales son la parte de la población más vulnerable ante alguna enfermedad respiratorio”, finalizó.

