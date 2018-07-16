Fiscalía descarta presencia de violador en serie

Actualmente se investigan varios casos de violación y de abuso sexual que se han registrado en diferentes puntos de la ciudad, al momento no se ha comprobado que se trate del mismo responsable, por lo que se descarta la existencia de un violador en serie.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos delegado de la Fiscalía General del Estado zona norte 1, dio a conocer que se está trabajando en varios casos que se han presentado en Piedras Negras.

Dos violaciones recientes son las que se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público el cual integra carpetas de investigación.

Uno de los casos se presentó en la colonia Real del Norte donde una mujer denunció a su propio cuñado como ser el responsable de ultrajarla.

El caso más reciente, se presentó en la colonia Roma donde un sujeto al momento no identificado, privó de su libertad a una fémina y en su propio vehículo se la llevó hasta la orilla del río Bravo donde consumó la violación.

Así mismo se tienen reportes atendidos por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal por abusos sexuales cometidos contra varias mujeres.