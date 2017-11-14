Flamazo en cilindro de casa habitación.

Fue reportado al cuerpo de Bomberos un flamazo en un cilindro de gas dentro de un domicilio en la colonia San José.

Lo que provocó la rápida intervención de Bomberos para evitar que la situación se saliera de control y pudiera provocar una tragedia o daños en la vivienda.

Gracias a la oportuna intervención de los elementos solo fueron daños mínimos los que se ocasionaron en la vivienda y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

Recomendaron los elementos de Bomberos a la ciudadanía que cuando hicieran un cambio de cilindro o una instalación de uno de ellos, se tomaran las precauciones debidas para poder prevenir más accidentes en estas épocas de frío que es muy común que se realicen este tipo de trabajos.