Detienen a hombre por presunto fraude de más de 2.3 millones de pesos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Joaquín N., de 63 años, señalado por su probable responsabilidad en un fraude superior a 2.3 millones de pesos, relacionado con la presunta venta de maquinaria que nunca fue entregada al comprador.

De acuerdo con la investigación, el caso se remonta a 2023, cuando la empresa tamaulipeca Diseño y Construcción del Norte acordó adquirir maquinaria con el ahora imputado por un monto de 2 millones 306 mil pesos. Tras concretarse la transferencia bancaria, el equipo no fue enviado, lo que originó el conflicto comercial.

En un primer momento, ambas partes sostuvieron acercamientos para intentar resolver la controversia y obtener la devolución del recurso. Sin embargo, al no alcanzar un acuerdo, representantes legales de la compañía viajaron a Piedras Negras para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Con la querella se integró la carpeta de investigación y, posteriormente, un juez concedió la orden de aprehensión por el delito de fraude.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el mandamiento judicial fue cumplimentado durante el fin de semana. Tras su captura, Joaquín N. fue presentado ante la autoridad judicial, donde el Ministerio Público expuso los datos de prueba que permitieron su vinculación a proceso.

Como medida cautelar, permanecerá internado en el penal de Piedras Negras, mientras que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.