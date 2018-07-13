Fuerte choque en colonia Roma

El mediodía del viernes se suscitaba un fuerte accidente vial sobre las calles Jalisco y Guanajuato de la colonia Roma, en el percance se veían involucradas tres unidades, una de ellas un camión de transporte de pasajeros que se encontraba estacionado.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, para revisar a los tripulantes de las unidades, los cuales afortunadamente no presentaron lesiones graves, a pesar de lo aparatoso del accidente, por lo cual solo fueron atendidos en el lugar.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y narraron como sucedieron los hechos, donde el conductor de una Explorer que viajaba sobre la calle Guanajuato al llegar al cruce con la calle Jalisco no respeta el alto e impacta a una Ford Lobo en la parte trasera de la unidad y debido a lo fuerte del impacto la lanza contra un camión que se encontraba estacionado.

Como responsable de los hechos quedaba José Guzmán Valdez quien conducía una unidad Ford Explorer color gris con placas del estado de Texas, el afectado responde al nombre de Javier Moisés Durán Montes quien conducía una camioneta Ford Lobo Platinum color plata de reciente modelo, el propietario del camión responde al nombre de Matías San Gabriel López.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público debido a que los daños materiales son de consideración y ascienden a varios miles de pesos.