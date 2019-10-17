Golpea a esposa por platicar en Facebook

Mariana “N” de 36 años resultó lesionada de la cabeza después de ser agredida con un palo por su esposo Alfredo “N” de 38 años, el sujeto se encontraba ebrio y se molestó porque su mujer platicaba con hombres en redes sociales, los hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas.

Luis Humberto García, comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 una mujer golpeada.

Indicó que elementos de la corporación se trasladaron a un domicilio ubicado sobre la calle Electricistas.

Señaló que los oficiales se entrevistaron con Mariana “N” de 36 años, quien dijo que su esposo de nombre Alfredo “N” de 38 años la había golpeado utilizando un palo.

Comentó que ella se encontraba revisando su celular cuando el sujeto quien se encontraba en estado de ebriedad le reclamó que estaba platicando con otros hombres.

Refirió que agarró un palo de madera con el cual le dio en la cabeza, provocándole una herida la cual ameritó sutura.

Argumentó que se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja para después ser trasladada al Hospital General Salvador Chavarría.

Manifestó que antes de que llegara la policía para tomar conocimiento el responsable se dio a la fuga, no siendo posible lograr su detención.

Mencionó que se exhortó a la víctima a que acudiera ante el Ministerio Público para que formalizara una denuncia.