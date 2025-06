Cierran caso de violencia familiar porque "LAS HERIDAS NO FUERON DE GRAVEDAD"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un nuevo caso de violencia familiar ha encendido la indignación ciudadana, luego de que autoridades judiciales determinaran cerrar la carpeta de investigación contra un agresor, al considerar que "las heridas no fueron de gravedad", pese a que la víctima —una mujer de 62 años— fue brutalmente golpeada por su propio hijo.

Se trata de Sandra Leticia, quien el martes 17 de junio fue agredida físicamente por su hijo Jorge Alberto, presuntamente bajo los efectos de la droga conocida como cristal. Tras el ataque, la mujer pidió apoyo policial y acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer para formalizar la denuncia. Sin embargo, lejos de recibir respaldo institucional, se enfrentó a la apatía del sistema judicial.

Según los familiares, al presentar el caso ante la juez de control, esta ordenó la liberación inmediata del agresor argumentando que "no representa un peligro para la víctima". La licenciada Elida Muzquiz Salinas, Ministerio Público a cargo del caso, indicó que el médico legista determinó que "las heridas no eran graves", motivo por el cual se cerró la carpeta de investigación, sin que el agresor fuera procesado penalmente.

"El trato de la licenciada fue pésimo. No brindó soluciones, no orientó ni acompañó a la víctima en un momento crítico. Literalmente nos dijo que no se podía hacer nada más", denunció una de las sobrinas de la señora Sandra. "Parece que están esperando a que la mate para actuar".

Aunque el agresor fue detenido en un primer momento, su liberación fue ordenada casi de inmediato por "falta de cargos". Solo se giró una restricción limitada de acercamiento, medida que la familia considera insuficiente para garantizar la seguridad de la víctima.

"Este caso ya se cerró. Sí está detenido, pero lo van a liberar. Necesita meter otra denuncia para que se le acumulen cargos. Eso fue lo único que nos dijeron", relataron.

La indignación ha escalado rápidamente en redes sociales, donde ciudadanos han manifestado su molestia ante la aparente insensibilidad de las autoridades y el mensaje de impunidad que se transmite. "Gracias, licenciada Elida Muzquiz Salinas. Espero jamás se encuentre en una situación igual y que nadie le brinde ayuda", publicó una de las familiares en Facebook, mensaje que se ha viralizado.

Este caso, lamentablemente, no es aislado. Se suma a los cientos de episodios de violencia familiar en México donde las víctimas sí denuncian, sí piden ayuda, pero el sistema les da la espalda.