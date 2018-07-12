Golpean a un hombre en Los Montes

Una persona que salió de su casa por la noche a realizar un pendiente fue agredido a golpes por unos sujetos quienes dicen ser los dueños de la calle, los hechos suceden en la calle José María Lozano de la colonia Los Montes.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja los cuáles atendieron a Manuel Rodríguez López de 34 años de edad, el cual presentaba varias lesiones en distintas partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.

Elementos de Seguridad Preventiva arribaron al lugar y entrevistaron al lesionado, el cual comentó que al salir de su domicilio lo interceptaron 4 sujetos y le dicen que son los dueños de la calle y lo comienzan a golpear con palos, piedras e incluso con un pedazo de alcantarilla que había tirado, la persona huyó del lugar y se refugió en su domicilio y fue cuando llamaron a la ambulancia, la persona identificó a sus agresores y dijo que los conoce con los nombres de Jorge, Efraín, Joel y “La Coya”, y que son personas que continuamente molestan a la gente que pasa por esa calle.

Se estaría en espera de que el agredido interpusiera su denuncia para poder proceder legalmente en contra de sus agresores, esto ante la Fiscalía General del Estado.