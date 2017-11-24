Grave motociclista tras ser embestido por vehículo

Con lesiones graves resultó un motociclista después de ser embestido por una pick up que no le cedió el derecho de vía sobre el bulevar López Portillo.

El accidente se reportó al sistema de emergencias, por lo que se movilizaron unidades de la Policía Preventiva Municipal y una ambulancia.

En el lugar fue atendido un hombre el cual se encontraba semi inconsciente, fue trasladado por paramédicos de Bomberos al Hospital General Salvador Chavarría.

En el afectado fue identificado como José Elías Galván Durón, con domicilio en el sector San Joaquín, esta persona tripulaba una motocicleta Kurazai.

El médico que le brindó atención médica en el nosocomio, indicó que presentaba lesiones de gravedad.

Como presunto responsable aparece una pick up Chevrolet Silverado color verde, con placas del estado de Texas.

El conductor responde al nombre de Florentino Contreras Corpus de 53 años, quien quedó en calidad de detenido.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo de este accidente vial ocasionado por no ceder el derecho de vía.

El caso se consignará ante el Ministerio Público para efectos de investigación, así mismo se esperará a conocer el estado de salud del afectado.

El accidente se suscitó sobre el bulevar López Portillo, la unidad responsable no cedió el derecho de vía.