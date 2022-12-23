Habilita DIF Nava refugio temporal

NAVA, COAH. - Elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos de Nava, habilitaron las instalaciones del DIF municipal, como un refugio temporal por las bajas temperaturas que se reportan en la región de los 5 Manantiales.

“Este fin de semana se espera que las temperaturas bajen considerablemente, por ello brindamos las instalaciones del DIF municipal como un refugio temporal para todos aquellos que no puedan resguardarse del frío, estarán disponibles todo este fin de semana”, declaró Armando Vital, coordinador del departamento de Bomberos.

Comentó que en caso de requerir traslado o si se conoce de alguien que no pueda resguardarse ante estas temperaturas, pueden llamar a los números de emergencia; indicó que el número de Seguridad Pública es el 862-105-7406 y el de Protección Civil es el 862-624-7787.

“Estaremos atentos a cualquier reporte, recuerden que es importante mantenerse abrigados, evitar salir de sus hogares de no ser necesario y proteger las tomas de agua y aplicar anticongelante a sus autos, ya que todo este fin de semana se presentarán temperaturas gélidas en la región”, finalizó.