Habilitan refugio en Central de Bomberos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Debido al pronóstico de bajas temperaturas en la ciudad para el próximo fin de semana, la Central de Bomberos fue habilitada como refugio temporal para albergar a quien lo necesite.

El comandante de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, informó que se han de continuar con los recorridos para identificar aquellas personas vulnerables a estas bajas temperaturas y ser trasladados al albergue temporal.

El comandante señaló que las personas son refugiadas por el tiempo en el que están la contingencia, una vez que hayan pasado o las temperaturas sean más cálidas estas tienen que abandonarlas.

“Los tenemos activado en la estación de Bomberos, tenemos espacio, calentadores, y ese es nuestro refugio temporal de cada temporada invernal”, expresó el comandante de Bomberos.

Detalló que en este refugio se brinda la ayuda sin importar las condiciones de las personas, o el lugar de procedencia.

El comandante exhortó a la población el evitar introducir algún bracero o anafres, para combatir las bajas temperaturas, resaltó que en dado caso se debe de contar con una buena ventilación.