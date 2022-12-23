Contactanos
Habilitan refugio en Central de Bomberos

Debido al pronóstico de bajas temperaturas en la ciudad para el próximo fin de semana, la Central de Bomberos fue habilitada como refugio temporal para albergar a quien lo necesite.

Por Exzael Becerril - 23 diciembre, 2022 - 00:58 a.m.
El comandante de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, informó que se han de continuar con los recorridos para identificar aquellas personas vulnerables a estas bajas temperaturas y ser trasladados al albergue temporal. 

El comandante señaló que las personas son refugiadas por el tiempo en el que están la contingencia, una vez que hayan pasado o las temperaturas sean más cálidas estas tienen que abandonarlas.

“Los tenemos activado en la estación de Bomberos, tenemos espacio, calentadores, y ese es nuestro refugio temporal de cada temporada invernal”, expresó el comandante de Bomberos.

Detalló que en este refugio se brinda la ayuda sin importar las condiciones de las personas, o el lugar de procedencia.

El comandante exhortó a la población el evitar introducir algún bracero o anafres, para combatir las bajas temperaturas, resaltó que en dado caso se debe de contar con una buena ventilación.

