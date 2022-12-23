Habilitan varios refugios temporales en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. - A partir del pasado miércoles se instaló en las instalaciones del Departamento de Bomberos de Zaragoza, un refugio temporal para las bajas temperaturas que se presentarán a partir de este jueves 21 de diciembre.

La llamada ‘helada negra’ hará su arribo durante la tarde del jueves, con rachas de vientos del norte que provocarán un drástico descenso en la temperatura, por lo que se pronostica la más baja de 5 grados Celsius para el amanecer del viernes 23 de diciembre.

“Tenemos reportadas bajas temperaturas en toda la región, sabemos que hay ciudadanos que no cuentan con calefacción, mantas o donde pasar estas noches frías, por ello acondicionamos el Departamento de Bomberos para albergarlos, también contaremos con otro refugio en las instalaciones del Rancho Dos Countries”, declaró el titular del departamento, Roberto Carlos García Valdés.

En caso de que se conozca a alguien que no tenga donde pasar este fin de semana de bajas temperaturas, pueden realizar un reporte al 862-120-8050, una unidad se hará cargo de trasladar a las personas al refugio temporal.