Hallan muerta a niña de 3 años en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En casos por separado, fueron encontrados dos cuerpos sin vida en el río Bravo, y a pesar de que hasta el momento no han sido identificados, se trata de un hombre de entre 20 y 30 años, además de una niña de no más de 3 años de edad.

El primero del hallazgo se dio cerca del puente del ferrocarril, donde fue encontrado el cuerpo de un masculino que portaba un short de color café y una camisa de color azul y líneas rojas, sin que se logrará identificar el cuerpo.

Minutos más tarde, pescadores encontraron el cuerpo de la niña de aproximadamente 3 años a la altura de la colonia Morelos, que no pudo ser identificada al no contar con alguna documento, solo se sabe que portaba pantalón de mezclilla, camisa blanca con rayas rosas y unas chanclas de color rosa.

Cabe destacar que hasta el momento se han contabilizado 37 los migrantes que han perdido la vida al intentar cruzar de forma irregular a través del río Bravo por esta frontera, en los últimos ocho meses.

De los hechos tomaron conocimiento los Agentes de la Investigación Criminal, quienes ordenaron el levantamiento de los cuerpos para ser llevados a la SEMEFO, para determinar las causas de la muerte, y poder iniciar con los trabajos para su identificación.