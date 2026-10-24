Hallan a hombre grave tras atentar contra su vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de 45 años fue trasladado en estado grave a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser localizado suspendido de una soga en el interior de su domicilio, en la colonia Bravo.

Discusión y Auxilio

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle Soto la Marina, entre América.

De acuerdo con los primeros reportes, un vecino escuchó una discusión entre el hombre y su expareja. Después de que la mujer salió del domicilio, el vecino percibió algunos golpes y decidió asomarse por una ventana.

Al hacerlo, descubrió al residente suspendido de una soga, por lo que ingresó al domicilio, cortó la cuerda para auxiliarlo y solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Atención Médica y Estado del Hombre

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria al hombre y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 11 del IMSS, donde fue reportado en estado grave. Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias que llevaron al hombre a esta situación.