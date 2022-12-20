Hospitalizan a tres bebés

PIEDRAS NEGRAS, COAH. –Hasta el momento no hay saturación en servicios de salud por el cambio de clima, sin embargo, van al alza los casos de internamiento, ya que al menos 3 bebés están hospitalizados por problemas respiratorios, señaló Iván Alejandro Moscoso González.

“En cuanto a hospitalizaciones la mayoría son en menores de 5 años con diagnósticos de bronquiolitis, asma bronquial o en general neumonías”, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Explicó que las enfermedades respiratorias que se han registrado en la ciudad, son, en su mayoría en menores de 5 años, mientras los bebés internados se encuentran en el Hospital General Salvador Chavarría.

“No exentamos que haya un mayor número de pacientes que requieran hospitalización, es muy importante que cuidemos a los menores y a los adultos mayores, quienes son más vulnerables”, puntualizó.