Identifican a responsable de homicidio

Con el deceso de José N. quien fue lesionado con arma blanca sobre la avenida Carranza el pasado fin de semana, se busca por parte de la policía al responsable de dicho homicidio, se tiene información que permite identificar planamente a esta persona.

Al encontrarse cenando en un carrito de hot dog ubicado sobre la avenida principal de esta ciudad, José N. sufrió una agresión por parte de un sujeto identificado como “El Fierro”.

Este individuo tomó un cuchillo utilizado por el vendedor, a la altura de la espalda le provocó una herida para después escapar.

Lesionado de gravedad el afectado fue trasladado a un hospital donde permaneció internado durante varias horas recibiendo atención médica.

La tarde del lunes falleció debido a la gravedad de la herida que el agresor le provocó, la autopsia revela que solo presentaba una lesión considerada mortal.

Se tiene información que permitió lograr la identificación del responsable, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal están abocados en la búsqueda de esta persona.

En su momentos e integrarán los medios de prueba en la carpeta de investigación para iniciar proceso judicial por homicidio.