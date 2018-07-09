Identifican colonias conflictivas en la ciudad

Las colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Mundo Nuevo, Villas del Carmen, Acoros, Villarreal, Año 2000, Las Fuentes y 24 de Agosto son consideradas como las conflictivas en la ciudad, ya que estas son donde han aumentado los índices delictivos.

Dentro de las incidencias que más ocurren en estas colonias las encabezan los delitos por violencia familiar, en segundo lugar, los accidentes viales y en tercer lugar el delito de robo, las detenciones que se han logrado por estos casos todas han sido puestas a disposición del Ministerio Público.

Las cifras de estos delitos no fueron dadas a conocer, solo se mencionó que son las de mayor incidencia en estos sectores.

Debido a esto se ha reforzado la seguridad en estas áreas y se han montado operativos de vigilancia de las distintas corporaciones de la ciudad, como el que se observó en días pasados donde elementos de Fuerza Coahuila montaron un retén en distintos puntos, también se han intensificado los recorridos del operativo Boom donde participan elementos de Seguridad Preventiva, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de Fuerza Coahuila y elementos del Ejército Mexicano, todo estos operativos con el fin de que se logren bajar los índices delictivos en esto sectores, esto fue dado a conocer por la alcaldesa de la ciudad, la Lic. Sonia Villarreal.