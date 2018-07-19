Identifican y detienen al responsable de violación en Colonia Cumbres

Como José Francisco N. fue identificado el presunto responsable de violar a una joven en la colonia Cumbres la madrugada del miércoles, ya se encuentra en calidad de detenido y bajo investigación.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se logró la plena identificación del individuo que cometió una violación en agravio de una joven de 19 años de edad.

Los hechos se suscitaron sobre la calle Colima cuando la dama venía procedente de una fiesta con dirección a su casa.

Al ir caminando fue sorprendida por un sujeto el cual la agredió físicamente para después someterla y cometer el delito sexual.

El sujeto fue identificado por el apodo de “El Puppy”, por lo que se formalizó la denuncia correspondiente por parte de la víctima.

Las investigaciones iniciaron de inmediato por parte del Ministerio Público a fin de obtener pruebas para localizar al agresor sexual.

Elementos policiacos realizaron la detención de una persona identificada como José Francisco N. con domicilio en el sector Cumbres.

Al ser revisado, portaba un envoltorio conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, todo apunta a que se trata del presunto violador.