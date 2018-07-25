Impacta a taxi por descuido

La tarde del miércoles se suscitó un accidente vial sobre el bulevar Armando Treviño a la altura de la calle Ciprés en la colonia Guillén donde se reportaban personas lesionadas, ya que se había visto involucrado un taxi con pasaje.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos, para atender a una persona del sexo femenino quien viajaba como pasajera en el taxi y presentaba problemas de salud, ya que la mujer tiene diagnóstico de diabetes, la mujer recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladada a la clínica 11 del IMSS para su valoración médica.

En el accidente los elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos, donde la responsable responde al nombre de Claudia Esther N la cual conducía una unidad marca Chevrolet Trax color café modelo 2018 y el afectado responde al nombre de Norman Curiel Rodríguez Elizondo quien conducía una unidad marca Tsuru color verde blanco modelo 2017, la persona lesionada responde al nombre de Rosa María Longoria Valdez.

Los participantes fueron trasladados al edificio de Seguridad Pública municipal para que lleguen a un acuerdo ya que harían efectivos los seguros de las unidades.