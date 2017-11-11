Impacta tráiler a vehículo compacto

Los hechos ocurrieron por la tarde en el boulevard Pérez Treviño, en el que participan un tráiler de la marca Freightliner color café con blanco, conducido por Eduardo Almeida Caravaceo de 33 años, que no respeta su distancia de seguridad e impacta en su costado izquierdo desprendiendo el retrovisor y causándole rayones sobre la puerta al automóvil marca Chevrolet de la línea Aveo color negro, propiedad de Gabriela Martínez de 32 años.

Al momento de los hechos la conductora viajaba acompañada de menores de edad.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Seguridad Publica para levantar parte de los hechos.

Las partes involucradas fueron trasladadas al edificio de Seguridad Pública, ya que el conductor del tráiler que era indicado como responsable de los hechos no quiso llegar a un acuerdo con el representante del seguro, por lo que se iba a ser canalizado el percance ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.